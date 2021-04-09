Понад два гектари — реєстрація суб’єктами господарської діяльності

Триває кампанія декларування доходів громадян. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Під час неї громадяни, які торік отримували доходи від самостійного обробітку власних земельних ділянок (паїв) загальною площею понад два гектари та від продажу сільськогосподарської продукції, мають їх задекларувати та сплатити відповідні податки. Також необхідно задекларувати отриманий дохід у разі надання власних земельних ділянок (паїв) в оренду іншій фізичній особі, яка не є суб’єктом господарювання.

Такі види доходів відповідно до вимог Податкового кодексу України підлягають оподаткуванню за ставкою податку на доходи фізичних осіб 18 відсотків та військового збору — 1,5 відсотка.

Граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи настає 30 квітня поточного року. Сплатити узгоджені податкові зобов’язання платники податку зобов’язані до першого серпня 2021 року.

Фізичні особи, які на постійній основі провадять діяльність, спрямовану на отримання доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо ними на земельних частках (паях), розмір яких перевищує два гектари, передбачає державну реєстрацію суб’єктами господарської діяльності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області