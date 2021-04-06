При зміні даних скористайтеся алгоритмом інформування

Відповідно до пункту 70.7 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 розділу IХ Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи — платника податків протягом місяця з дня їх виникнення шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Заява за формою №5ДР подається фізичною особою особисто або через представника до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а в разі зміни місця проживання — до податкового органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають заяви особисто або через представника до будь-якого податкового органу.

При цьому, в разі подання заяви через представника необхідно пред’явити документ, що посвідчує його особу, та документ, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопію (з чітким зображенням), а також довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи в Державному реєстрі та її копії.

Для заповнення заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені документи, особа пред’являє:

— довідку про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з реєстру;

— довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи;

— довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або довідку, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї (за наявності таких документів).

Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви до податкового органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого податкового органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

При виявленні недостовірних даних або помилок у поданій заяві фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області