Розрахувалися з податковими боргами

Упродовж першого кварталу289 юридичних осіб, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його на 19,8 мільйона гривень. Зокрема, 161 суб’єкт господарювання виплатив повністю податкову заборгованість, перерахувавши 10,3 мільйона гривень платежів.

За рахунок погашення податкового боргу цього року впродовж січня-березня до зведеного бюджету надійшло 10,6 мільйона гривень. При цьому державний бюджет отримав 4,8 мільйона.

Таких результатів вдалося досягти завдяки комплексу вжитих заходів задля зменшення податкового боргу. Зокрема, в першому кварталі 2021 року фахівці податкової служби області подали до суду 12 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 2,8 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 12 таких звернень на суму чотири мільйони гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 33 позовів на суму податкового боргу 1,6 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 78,1 тисячі гривень. Зокрема, держбюджет отримав 31,4 тисячі гривень, а надходження до місцевих бюджетів склали 46,7 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області