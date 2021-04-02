Вагомий внесок до Зведеного бюджету України

Упродовж першого кварталу 2021 року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України два мільярди 413 мільйонів гривень податків та зборів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 578,3 мільйона гривень або 31,5 відсотка. Він зазначив, що внесок платників Тернопільщини до загального фонду державного бюджету склав один мільярд 238,8 мільйона гривень. «У січні-березні 2021 року індикативні показники виконано на 102,7 відсотка. Додаткові надходження склали 32,3 мільйона гривень. Порівняно з торішньою сплатою надходження збільшилися на 426,6 мільйона гривень або на 52,5 відсотка», — констатував Михайло Яцина.

Посадовець також розповів, що доходи місцевих бюджетів у першому кварталі цього року склали один мільярд 174,2 мільйона гривень. Це на 14,8 відсотка або на 151,7 мільйона гривень перевищило надходження торішніх. Додатково місцеві скарбниці отримали 59,7 мільйона гривень податків та зборів, оскільки сплатили на 5,4 відсотка більше, ніж очікувалося».

«У цей нелегкий час випробувань для кожного особисто та підприємництва загалом наші краяни виявили соціально відповідальну позицію та забезпечили наповнення бюджетів на належному рівні. Тому щиро хочу подякувати кожному платникові, суб’єктам господарювання великого, середнього та малого бізнесу за доброчесність та відповідальність. За те, що в специфічних умовах, в яких сьогодні доводиться провадити діяльність, ви дбаєте про фінансовий захист нашої країни», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області