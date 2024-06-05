Завдяки активній громадянській позиції сумлінних платників податків наша держава у складний воєнний час стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних сил України та соціальних виплат. У цьому переконані в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, платники Тернопільщини упродовж січня-травня цього року спрямували до Зведеного бюджету України 6 мільярдів 617,8 мільйона гривень податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з аналогічним торішнім періодом удалося забезпечити приріст, який склав 1,2 мільярда гривень або ж 22 відсотки.

До державної скарбниці від наших краян надійшло майже 3,4 мільярда гривень. Серед основних платежів, які формують бюджет, лідирують податок з доходів фізичних осіб — більше 1,4 мільярда гривень, податок на додану вартість — понад 1 мільярд гривень та податок на прибуток — 553,9 мільйон гривень.

Доходи ж місцевих бюджетів упродовж січня-травня склали понад 3,2 мільярда гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області