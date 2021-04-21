Варто поспішити

Завершується кампанія декларування громадянами отриманих торік доходів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області. у попередньому році.

Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає у разі отримання:

— доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи. До них відносяться, зокрема: доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за яку не було сплачено ПДФО та військовий збір, тощо;

— доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на перше січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

— іноземного доходу;

— в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

На сьогодні податкова служба спрямовує свої зусилля на створення максимально зручних умов для декларування громадянами доходів, починаючи від комплексу інформаційних послуг і до часткового автоматичного заповнення декларації в електронному кабінеті.

Громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за 2020 рік до першого травня 2021 року. Останній день подання декларації — 30 квітня 2021 року. Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами в деклараціях, мають бути сплачені до другого серпня 2021 року (включно).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області