Використання РРО «спрощенцями»

Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку перевищення граничного обсягу доходу один мільйон гривень, встановленого для платників єдиного податку у 2020 році, відповідно до Податкового кодексу України, обов’язок застосування РРО виникає з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах.

Із першого січня 2021-го до першого січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я; реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

При перевищенні платником єдиного податку другої-четвертої груп (фізичною особою-підприємцем) у календарному році обсягу доходу, що не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку.

Згідно з пунктом 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», за порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних контрольних органів застосовуються фінансові санкції в таких розмірах:

— у разі встановлення під час перевірки фактів: проведення розрахункових операцій із використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій із фіскальним режимом роботи; невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

— 100 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 150 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Проте, відповідно до пункту 11 Прикінцевих положень Закону за номером 265 тимчасово, до першого січня 2022 року, санкції, визначені пунктом 1 статті 17 Закону за номером 265, застосовуються в таких розмірах:

— 10 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за порушення, вчинене вперше;

— 50 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) — за кожне наступне вчинене порушення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області