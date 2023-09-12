Як в електронному кабінеті при заповненні заяви про скасування реєстрації РРО додати реєстраційне посвідчення

Згідно з пунктом 1 глави 4 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547 із змінами та доповненнями, реєстрація реєстратора розрахункових операцій (РРО) діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається, зокрема, у випадку, коли суб’єктом господарювання подано заяву про скасування реєстрації РРО за формою №4-РРО (додаток 4 до згаданого порядку) за ідентифікатором форми J/F 1313605. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єкт господарювання надає реєстраційне посвідчення за формою №3-РРО (пункт 3 глави 4 розділу II порядку за номером 547).

Для додавання реєстраційного посвідчення до заяви про скасування реєстрації в електронному кабінеті необхідно:

у приватній частині електронного кабінету увійти в розділ «Введення звітності» та натиснути на кнопку «+ Створити»;

у переліку документів для створення обрати «Заява про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за формою 4-РРО»;

під кнопкою «+ Створити» поставити позначку (J/F1360102) «Документ довільного формату» та після чого натиснути кнопку «+ Створити»;

у верхній частині створеної та відкритої заяви за формою №4-РРО біля напису «Головний документ» натиснути на вкладку «Додатки» та потім вибрати (J/F1360102) «Документ довільного формату»;

у відкритому документі довільного формату в поле «Найменування файлу документа» необхідно додати електронну версію реєстраційного посвідчення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області