З 17-го по 23-тє квітня по всій Україні відбудеться “Найбільший урок у світі”. Це ініціатива від Дитячого фонду ООН (UNICEF) та міжнародної молодіжної організації AIESEC. У Тернополі та області такий захід відбудеться вже втретє.

Тернополянка Вікторія згадує, що коли вона проводила урок у далекому 2019 році, для неї це було чимось унікальним: “Я не вчусь на вчителя і ніколи не бачила себе у цій професії, хоча було цікаво спробувати. Я їздила у селище неподалік Тернополя і проводила урок для тамтешніх дітей. Дуже приємно бачити їхні зацікавлені очі та питання, які ніяк не закінчуються. У такі моменти розумієш: ти живеш не дарма і змінюєш чужі життя, бо світогляд становиться змалечку і дуже гріє душу, що ці діти вже турбуються про планету”.

Що це таке?

Найбільший урок у світі – це захід, який відбувається у понад 100 країнах одночасно. Він має на меті поширити серед школярів інформацію про Цілі сталого розвитку та як діти можуть долучитись до їхньої реалізації.

Яка тематика цьогорічного уроку?

Щороку урок націлений на кілька Цілей сталого розвитку. Цього року це 13 ціль – пом’якшення наслідків зміни клімату. У честь цього “Найбільший урок у світі” і відбудеться під час Дня Землі.

Який формат заходу?

На відміну від попередніх разів, цього року захід відбудеться у онлайн форматі: 17 квітня для амбасадорів проведуть Всеукраїнську підготовчу конференцію, 18 квітня – локальну підготовчу конференцію, де розкажуть як краще працювати з дітьми та як краще донести інформацію про Цілі сталого розвитку. А з 19 по 23 відбудуться самі уроки.

Хто такі амбасадори?

Амбасадори «Найбільшого уроку в світі» – це молоді люди від 16 до 30 років, яких турбують глобальні проблеми, та які проведуть урок в школах, де розкажуть школярам про Цілі сталого розвитку, та як навіть маленькі побутові дії можуть покращити довкілля.

Хто підтримує ініціативу? На всерукраїнському рівні ініціативі підтримала компанія “Henkel”, яка є соціально відповідальним бізнесом і надала кожному амбасадору уроку гель для душу та шампунь, пляшечки з яких на 96% складаються з переробленого пластику.

Із тернопільських компаній підтримали такі як: “Crowdin”, “Eleks”, “Relokia”, MagneticOne Group”. Також до цього проекту долучився торгово-розважальний центр “Подоляни”, Почесне консульство Угорщини у м.Тернополі та телеканал “Тернопіль 1”, який забезпечив технічний супровід підготовчої конференції для волонтерів.