Задекларуйте доходи від репетиторських послуг

Одним з видів доходу, який підлягає декларуванню, є плата за репетиторські послуги. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Викладачі або вчителі, які надають репетиторські послуги і при цьому не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, зобов`язані задекларувати свої доходи за 2020 рік і сплатити податок.

Відповідно до норм Податкового кодексу України, якщо викладач-репетитор не є фізичною особою-підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, то він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок із таких доходів.

Отриманий дохід від репетиторства оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Громадяни, які надають такі послуги, повинні звернутися до податкових органів за місцем їхньої реєстрації та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2020 рік до першого травня поточного року.

Податківці також звернули увагу на те, що декларацію можна подати, не відвідуючи податкові органи, а скористатися податковими сервісами, зокрема електронним кабінетом, попередньо отримавши кваліфікований електронний підпис.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області