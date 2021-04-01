Задля користування електронними сервісами

Нестабільний коронакризовий період, в якому опинився увесь світ, навчив нас максимально використовувати дистанційне спілкування через засоби Інтернет-зв’язку, користуватися різноманітними електронними сервісами, застосовуючи електронний цифровий підпис. Упродовж січня-березня 2021 року працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України, що в Центрі обслуговування Тернопільської ДПІ головного управління ДПС у Тернопільській області згенерували 7992 відкритих ключі електронного цифрового підпису.

Адже за допомогою кваліфікованого електронного ключа податкової служби користувачі можуть подати звітність, перевірити стан сплати податкових надходжень тощо. З детальнішим переліком дистанційних послуг можна ознайомитися на сайті Кваліфікованого надавача ЕДП: https://acskidd.gov.ua/partnership.

До речі, платники мають можливість самостійно генерувати сертифікати. Для цього їм необхідно завантажити програму з інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.

Дистанційно сформувати нові ключі можуть користувачі, які мають:

— чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності яких залишилося декілька днів);

— незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

— особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області