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Чи може юридична особа перейти на єдиний податок протягом звітного року

21.05.202121.05.2021Автор Богдан Дікальчук
Чи може юридична особа перейти на єдиний податок протягом звітного року

Відповідно до підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Причому такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці підпункту 298.1.4 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області