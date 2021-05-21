Чи може юридична особа перейти на єдиний податок протягом звітного року

Відповідно до підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Причому такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці підпункту 298.1.4 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу XIV ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області