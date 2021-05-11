Гордиться ювіляр онуком

Наприкінці минулого тижня в Хмельницькому відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2004—2005 років народження. Під час чотириденних баталій на килимах місцевого центру фізичного виховання учнівської молоді силами помірялися понад чотири сотні найсильніших борців і борчинь цієї вікової групи з усіх куточків нашої держави.

Варто, без сумніву, згадати про надзвичайно високу конкуренцію і в зв’язку з тим, що тривалий час через пандемію коронавірусу для кадетів і кадеток змагання не проводилися. Тож боролися вони не лише за медалі чемпіонату, а й за здобуття спортивного звання «Майстер спорту України». Приміром, у деяких вагових категоріях було до півсотні учасників, що, звісно ж, не може не радувати.

Честь нашої області захищали атлети з Тернополя, Борщева, Збаража, Вишнівця, Теребовлі і Шумська. Двоє з них завоювали право боротися у фінальній частині турніру за медалі чемпіонату.

Провівши чотири переможних сутички, срібним призером у ваговій категорії до 71-го кілограма став вихованець Тернопільської КДЮСШ №1, підопічний Валерія Красовського Сергій Подолянюк.

У ваговій категорії до 51-го кілограма пробився до малого фіналу, однак поступився в поєдинку за бронзову нагороду Артем Тісногуз із Борщева, яким опікується Руслан Антонюк. І в підсумку посів п’яте місце.

На чемпіонаті відбулася ще одна приємна подія. За багаторічний внесок у розвиток вільної боротьби в Україні та з нагоди 80-річного ювілею Асоціація спортивної боротьби України відзначила подякою заслуженого тренера України, тренера-викладача Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Василя Ілліча Руденка. Символічно, що привітали ювіляра саме у Хмельницькому. Адже в далекому вже нині 1969 році після закінчення Львівського інституту фізичної культури молодий тренер започаткував в цьому обласному центрі школу вільної боротьби, відому нині далеко за межами України. І з того часу Василь Ілліч виховав не один десяток чемпіонів.

Проте найкращим подарунком для шанованого тренера став виступ його внука Річарда, який у рівному поєдинку зупинився за крок до перемоги, ставши срібним призером у ваговій категорії до 92-х кілограмів. Нагадаю, Річард Руденко, в минулому вихованець обласної ДЮСШ із літніх видів спорту, нині навчається у Львівському фаховому коледжі спорту і представляє сусідню область.

Ці змагання стали відбірковими для участі в чемпіонаті Європи, що відбудеться 14—20 червня у болгарському Самокові. Вітаємо призерів і їхніх тренерів, бажаємо успішних виступів на міжнародних килимах.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: заслужений тренер України Василь РУДЕНКО разом зі своїм онуком Річардом РУДЕНКОМ.

Фото з архіву автора