Двоє земляків з нагородами

В Івано-Франківську завершилися баталії чемпіонату України з вільної боротьби. Серед тих, хто зміг піднятися на п’єдестал пошани, і двоє наших земляків.

У вирішальній сутичці вагової категорії до 70-ти кілограмів уродженець Теребовлі, а нині тернопільський атлет Василь Шуптар із рахунком 4:1 здолав Олексія Боруту з Київщині. А у фіналі попередньої вагової категорії до 65-ти кілограмів Тарас Маркович, який нині захищає честь столиці нашої держави, поступився у фіналі Еріку Арушаняну з Херсонщини і став срібним призером турніру.

На фото: Василь ШУПТАР на верхній сходинці п’єдесталу пошани.

Фото із соціальних мереж