Готуються до всеукраїнських стартів

Наприкінці минулого тижня в Кременці визначилися лауреати відкритої першості місцевої ДЮСШ імені Андрія Пушкаря з легкої атлетики. Серед тих, хто порадував свого наставника Володимира Небельського успіхами, і вихованці Зборівської ДЮСШ.

Відразу четверо з них після вирішальних забігів у своїх дисциплінах піднялися на верхню сходинку п’єдесталу пошани. На дистанції 800 метрів не було рівних Аліні Посівайло. У спринті на 60 метрів тріумфував Віктор Вацлавів. Переможну естафету в бігові на 600 метрів підхопила Юлія Цвігун, а на 800 — Анатолій Соляник.

До того ж Юлія Цвігун згаданим успіхом не обмежилася, фінішувавши ще й другою в забігах на 300 і 60 метрів. Нарешті, до згаданих переможців і призерів приєдналися ще й Артур Мельник, який виборов «срібло» на 800-метрівці, і Надія Соляник, фінішувавши третьою в забігові на 600 метрів.

Наставник юних майстрів «королеви спорту» із Зборова Володимир Небельський сподівається, що успіхи на обласних стартах допоможуть його підопічним успішно виступити і під час майбутніх всеукраїнських змагань.

Фото з архіву В. НЕБЕЛЬСЬКОГО