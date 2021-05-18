Хто бойове хрещення пройшов, а хто — здобув перемоги

Юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ повернулися з Луцька, де взяли участь у традиційному відкритому всеукраїнському юнацькому турнірі із самбо «Перемога». Наші земляки продемонстрували свою майстерність у баталіях атлетів 2007—2008-го та 2009—2010 років народження.

Наставник тернопільських самбістів Віталій Гнатишин, без сумніву, залишився задоволений виступом підопічних. У своїх вікових групах та вагових категоріях на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися Дмитро Дубас і Марта Безпалько. Лише переможцям поступилися Артем Маківка та Олександр Мельник. А відзнак за третє місце удостоїлися Вадим Дидак, Устим Басан, Владислав Мельник та Ілля Маршалок.

Фото з архіву навчального спортивного закладу