Щедрий медальний доробок

На початку грудня у Румунії відбувся Кубок Європи із самбо. Серед його учасників були і студенти Західноукраїнського національного університету.

Виступили наші земляки успішно, повернувшись додому із щедрим медальним доробком. Скажімо, у своїх вагових категоріях не знайшлося рівних Сніжані Пліш, а також випускниці вишу Галині Ковальській.

Честі піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани удостоїлися Михайло Свідрак та Алла Бегеба. А «бронзу» завоювали Марія Куневич та Анастасія Сикіш.

На фото: після завершення церемонії нагородження.

Фото із соціальних мереж