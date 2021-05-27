Одна скарга для оскарження кількох рішень ДПС

Відповідно до пункту 56.2 статті 56 Податкового кодексу України (ПКУ) якщо платник податків вважає, що контрольний орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контрольного органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися зі скаргою про перегляд цього рішення до контрольного органу вищого рівня. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вимоги до оформлення скарги визначені пунктом 1 розділу IV Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року за номером 916 відповідно до якого скарга платника податків подається в письмовій формі та має включати таку інформацію:

— прізвище, ім’я, по батькові, найменування (для юридичних осіб), податкову адресу платника податків, який подає скаргу;

— найменування контрольного органу;

— реквізити оскаржуваного рішення;

— підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені контрольним органом неправильно чи не встановлені взагалі;

— обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контрольного органу з посиланням на норми законодавства;

— вимоги та клопотання платника податків, який подає скаргу;

— відомості щодо повідомлення контрольного органу, рішення якого оскаржується, про подання скарги до контрольного органу вищого рівня;

— відомості про оскарження рішення контрольного органу до суду;

— адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

— перелік документів, які додаються до скарги.

Скарги на рішення та на дії контрольних органів викладаються та подаються окремо.

Отже, платник податків може оскаржити в одній скарзі всі рішення контрольного органу, оскільки чинним законодавством не встановлено обмежень щодо кількості оскаржуваних рішень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області