Протягом якого часу розглядаються скарги?

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 12 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» за результатами розгляду скарги комісія центрального рівня протягом десяти календарних днів із дня отримання такої скарги приймає одне з таких рішень:

задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня;

залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня без змін.

Згідно з пунктом 14 згаданого порядку № за результатами розгляду скарги комісія центрального рівня у строк, визначений пунктом 12, надсилає засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Податкового кодексу України та законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VІІІ «Про електронні довірчі послуги» платнику податку відповідні рішення (додатки 5—7) в електронний кабінет.

Якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 12 порядку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (пункт 16 порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області