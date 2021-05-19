Перший крок до перемоги

У Великодедеркальській об’єднаній територіальній громаді Кременецького району визначили найсильніших на першому етапі організованих Національним олімпійським комітетом України всеукраїнських дитячих спортивно-масових стартів «Олімпійське лелеченя». Боротьбу за право потрапити на обласні фінальні змагання розпочали п’ять місцевих команд закладів загальної середньої освіти.

Перед початком азартної суперечки з вітальним словом до школярів звернулися сільський голова Юрій Панасюк і перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільський області Віталій Ігнатенко. Організації стартів також посприяли провідний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Великодедеркальської сільської ради Віталій Власюк і директор місцевої ДЮСШ Олег Ковальський.

Гостям, звісно, було цікаво спостерігати як сільські школярі підготувалися для перших у своєму житті змагань «Олімпійського лелеченяти». Хтось краще проявив під час представлення команд, хтось на «відмінно» впорався, відповідаючи на запитання вікторини на олімпійську тематику. Та вирішальною, без сумніву, стала комплексна естафета.

Саме після неї остаточно визначилися переможці. Тріумфатором стартів стала команда «Стріла» Великозагайцівського НВК I—III ступенів. Друге місце дісталося «Бумерангові» із Шкроботівського НВК I—II ступенів, а третє — «Соколятам» з Великодедеркальської ЗОШ I—III ступенів.

Переможці і призери нагороджені грамотами і призами від Національного олімпійського комітету України.

Фото місцевого осередку НОК України в Тернопільській області