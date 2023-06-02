Дитячі старти у Скалаті

Всеукраїнські дитячі масові фізкультурно-оздоровчі змагання «Олімпійське лелеченя» відбулися нещодавно і в Скалаті. Участь у них узяли десять збірних юних прихильників сучасного олімпійського руху.

Господарі з місцевої загальноосвітньої школи першістю не поступилися. Друга сума балів у дітвори з Остап’є. Третє ж місце завоювали школярі з Колодіїївки.

Лауреати змагань нагороджені грамотами і кубками. Разом із дітворою свято здорового способу життя розділила і бронзова призерка других юнацьких Олімпійських ігор із важкої атлетики Софія Зенченко.

На фото: під час змагань.

Фото організаторів