Підвладні часу й байдужості

Звернути погляд догори, побачити більше, усвідомити красу та велич архітектури міста і збагнути важливість її збереження — до цього закликає жителів Чорткова виставка картин «Сецесія. Дякуємо, Густаве», яка тепер експонується в Чортківському будинку культури ім. К. Рубчакової.

Творчий проєкт, який ініціював Остап Барановський разом зі своїми учнями художнього відділу Чортківської музичної школи, має на меті ознайомити містян з одним із архітектурних стилів Чорткова — сецесією. Такому стилю характерні світла й пастельна колористика, хвилясті і плавні лінії, потужна орнаментика, вітражі, мозаїки й асиметричні декоративні мотиви. Цей стиль в архітектурі розвивався на межі XIX—XX століть. Саме в цей період розбудовувалося середмістя Чорткова. Його засновником був австрійський художник і графік Густав Клімт. Звідси й назва виставки.

Ініціатори проєкту звернулися до того кластеру будівель, що наповнює вулички середмістя Чорткова.

— На цих картинах ви побачите впізнавані обриси архітектури міста в незвичних інтерпретаціях і стилях, — каже художник Остап Барановський. — Відомі споруди переплелися і в казкових сюжетах, і в містичних та загадкових.

Учнівські роботи не лише показують красу архітектури Чорткова, а й звертають увагу на потрібність реставрації архітектурних пам’яток. Творчою акцією діти прагнули донести до глядачів усвідомлення цінності цих будівель і закликати містян не руйнувати їх, не змінювати, а, якщо є хоч найменша можливість, вкладати засоби у їх відновлення. Бо обов’язком містян сьогодні є зберегти свою культурну спадщину, цю архітектурну велич як візитівку міста.

— Такий проєкт — це спосіб привернути увагу до того, що справді важливо, — каже художник Остап Барановський. — Я довго виношував цю ідею, адже живу в Чорткові і спостерігаю, як визначні споруди міста з роками в’януть. А багато містян, котрі навіть не знають їхньої цінності. Тож передусім я хотів спровокувати людський інтерес. Сподіваюся, що й діти, котрі створювали картини, у майбутньому будуть свідоміше ставитися до архітектурних пам’яток. Але проблема таких споруд — це не лише руйнування, а й те, що люди на свій смак, а радше несмак, збивають оздобу цих будинків, переробляють їх, стираючи унікальність.

На одній із картин зображена кам’яниця Козовера, відома нині як Чортківський районний суд. Будинок було збудовано у стилі сецесії 1908 року місцевим адвокатом, доктором права Ізидором Козовером. Тут у восьми кімнатах містилися адвокатська канцелярія та житлові приміщення. Зовнішній ремонт востаннє проводили близько п’ятдесяти років тому. На картині, що експонується на виставці, цю споруду зносять бурхливі хвилі невблаганного часу й людської байдужності.

Цікаво, що відвідувачі виставки мають змогу порівняти картини учнів і їхній творчий погляд на архітектурні пам’ятки міста з реальними світлинами цих будівель. Адже перш ніж приступити до роботи, учні разом із викладачем Остапом Барановським та фотографом Олегом Марчуком вирушили на фотополювання вулицями Чорткова.

Зоряна МУРАШКА.

На фото: Остап БАРАНОВСЬКИЙ під час екскурсії з учнями.