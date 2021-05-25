Подання звітності з єдиного податку фізичними особами-підприємцями

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що ДПС України з метою забезпечення ефективності адміністрування єдиного податку з фізичних осіб інформує про те, що підприємці — платники єдиного податку при зміні податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району, подають податкову декларацію платника єдиного податку за новою податковою адресою (основним місцем обліку) відповідно до пункту 296.4 статті 296 Податкового кодексу України.

При цьому сплата єдиного податку здійснюється за попереднім місцем реєстрації (неосновним місцем обліку) до закінчення поточного бюджетного року відповідно до статті 45 Бюджетного кодексу України.

Більш детально про оновлену звітність та порядок переведення платника податків на обслуговування з одного контрольного органу до іншого йдеться у листі ДПС України від 13 травня 2021 року за номером 10936/7/99-00-04-02-03-07 за посиланням https://tr.tax.gov.ua/data/material/000/303/391007/10936.pdf.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області