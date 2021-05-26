Податок на нерухоме майно — місцевим бюджетам

За чотири місяці 2021 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 45 мільйонів 784,5 тисячі податку на нерухоме майно. За словами заступника начальника головного управління ДПС в області Петра Якимчука, це на 8,8 мільйона більше, ніж за аналогічний торішній період.

Зокрема, юридичні особи сплатили майже 42,7 мільйона гривень, фізичні особи — власники нерухомості перерахували 3,1 мільйона гривень цього податку.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток.

При цьому пільгові розміри майна для фізичних осіб, на які не застосовується ставка податку, становлять для квартири чи декількох квартир незалежно від їх кількості — 60 квадратних метрів, для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — 120 квадратних метрів, для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — 180 квадратних метрів.

Водночас пільги з податку у вигляді неоподатковуваних квадратних метрів (60, 120 та 180) для фізичних осіб не застосовуються: до об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності); до об’єктів оподаткування, якщо їх загальна площа перевищує 300 квадратних метрів (для квартири, квартир), 600 квадратних метрів (для будинку, будинків), 900 квадратних метрів (для різних типів житлових об’єктів).

Ставки податку встановлюються органами місцевого самоврядування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області