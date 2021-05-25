«Таємниця скарбів Садовських» — закарбована історія Чорткова

МИНУЛЕ НАКРИВАЄТЬСЯ ПЕЛЕНОЮ ЧАСУ ТА ЗНИКАЄ У БЕЗВІСТЯХ ЛЮДСЬКОЇ ПАМ’ЯТІ. ТОМУ ТАК ВАЖЛИВО ЗАКАРБУВАТИ НАШУ ІСТОРІЮ. ТОЖ ДО 500-ЛІТТЯ ІЗ ЧАСУ НАДАННЯ ЧОРТКОВУ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА (ЦЮ ДАТУ ВІДЗНАЧАТИМУТЬ НАСТУПНОГО РОКУ) МІСЬКА РАДА ГОТУЄ ДЛЯ СВОЇХ ЖИТЕЛІВ ОСОБЛИВИЙ ДАРУНОК: ВИХІД КНИЖКИ ПРО ІСТОРІЮ МІСТА «ТАЄМНИЦІ СКАРБІВ САДОВСЬКИХ » ПЕТРА ФЕДОРИШИНА.

Унікальне для Чорткова дослідницько-історичне видання представили минулого тижня. Це вже другий том історії Чорткова, який є продовженням книги «Світло і тіні чортківських замків», що два роки тому встигли охрестити енциклопедією для містян. Другий том охоплює період із 1772-го по 1918-й рік. Однак, як зауважив сам автор, книжка виходить за ці хронологічні межі, адже базується на людських долях, які неможливо помістити в рамки сухих дат.

«Таємниці скарбів Садовських» — документальний портрет справжнього Чорткова. Чому справжнього? Адже наша історія, і Чорткова зокрема, оповита неправдивою інформацією, перекрученими фактами й судженнями. Тому в основі цієї праці — тисячі історичних джерел, архівних документів, приватних листів та світлин. Так, для написання книжки використано близько двох сотень листів лише з архівів родини Садовських. Тож ця книжка — своєрідний епістолярний роман, що обмежує художню фантазію, але дає документальне підтвердження думки; це історія Чорткова, що базується на фактах.

На понад тисячі сторінках видання міститься інформація про суспільно-адміністративний устрій Чорткова, подано списки усіх повітових старост, усіх бурмістрів, що очолювали місто, починаючи із 1866 року, наведено перелік підприємств, які діяли в Чорткові в кінці XIX століття . Як з’ясувалося, в той час прогресував середній бізнес. Окремий розділ (а їх усього одинадцять) у виданні присвячений Людвіку Носсу, бурмістру, який мав почесне звання громадянина Чорткова та за час керівництва якого місто активно розвивалося. Життя цієї людини має багато інтерпретацій, і довкола нього чимало неправдивих даних. Тож Петро Федоришин почав досліджувати життя Людвіка Носса із часів його діда. У книжці автор подає метричні записи тих чи інших постатей, в яких зазначено, з якого вони роду, хто їхні батьки тощо. Дослідник встановив і розміщення у XVIII столітті в’їзних брам Чорткова, проїжджаючи через які, торговці сплачували мито. Книжка багата рідкісними світлинами, репродукціями картин із вигнанської колекції Гієроніма Садовського та інформацією, яку точно не вдасться «загуглити». Але зазначене вище — лише маленька частка з того, що розповів під час представлення книжки Петро Степанович, і крапля в морі з того, про що можна довідатися із другого тому історії Чорткова «Таємниці скарбів Садовських».

У рамках представлення книжки автор подарував міському голові Чорткова Володимирові Шматьку копію двох стародавніх документів — заповіту Гієроніма Садовського та акта продажу Потоцькими Садовському Чорткова і шести сіл навколо, що, як підкреслили в міській раді, є дивовижним збігом із сучасною Чортківською громадою.

Своєю чергою, міський голова зауважив, що представлене видання — не просто книга, це велика енциклопедія частини історії Чорткова. «Дякую, що долаєте цей шлях, показуєте нам справжню історію Чорткова, допомагаючи дізнатися, ким ми є. Наше завдання, щоб це видання потрапило на полиці бібліотек України та світу. І, звісно ж, віримо, що Петро Степанович знайде сили підготувати і третій том максимально об’єктивної історії Чорткова».

До слова, книжка, яка відкриває найпотаємніші сторінки історії Чорткова, має побачити світ уже найближчим часом, як запевнили організатори заходу.

Зоряна МУРАШКА.

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