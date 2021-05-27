Транспортний податок для місцевих скарбниць

Упродовж січня-квітня 2021 року власники елітних автомобілів сплатили для територіальних громад Тернопільщини 819,7 тисячі гривень транспортного податку. Додаткові надходження склали 113,1 тисячі, оскільки сплата перевищила очікування на 16 відсотків.

При цьому юридичні особи сплатили цього року 663,5 тисячі гривень транспортного податку. Приріст до очікуваних надходжень склав від них 27,7 відсотка. Відтак громади отримали додатково 143,9 тисячі гривень. Громадяни — власники автомобілів класу «люкс» перерахували 156,1 тисячі гривень податку.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 2 млн 250 тис. грн, у 2020 році — 1 млн 771 тис. 125 грн).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Сплачується платіж за місцем реєстрації платника податку, вказаною в реєстраційних документах на автомобіль, та зараховується до місцевих бюджетів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області