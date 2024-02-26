Сплата власниками елітних авто транспортного податку

Упродовж січня цього року до місцевих бюджетів області надійшло 513,2 тисячі гривень транспортного податку. Це перевищило надходження цього майнового платежу торік у січні на 317,7 тисячі, або ж більш ніж як у 2,5 рази.

З усієї суми надходжень майже 325,7 тисячі гривень податку сплатили юридичні особи. Громадяни — власники елітних автомобілів перерахували 187,5 тисячі гривень транспортного платежу.

Податківці нагадали про те, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2024-му — 2 мільйони 662,5 тисячі гривень).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Загалом у цьогорічному переліку авто, що підлягають під оподаткування, 184 моделі таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Caddilac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mersedes-Benz, Porshe, Rivian, Tesla.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області