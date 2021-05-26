Усім необхідно віддати належне!

Минулої неділі гостинний стадіон Скалата став ареною проведення першої спартакіади «Краще спортивне село Тернопільського району». Традиційні старти сільських фізкультурників знову порадували азартною і напруженою боротьбою.

Під час церемонії урочистого відкриття з вітальним словом до учасників звернувся голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, відзначивши, що спартакіада відбувається в знаменний для нашої держави день — День Героїв України. Сільських фізкультурників також привітали голова районної ради Віктор Козорог, заступник голови райдержадміністрації Микола Михайлів і Скалатський міський голова Петро Савончак. Організатор же змагань, голова районного ФСТ «Колос» Іван Кульбіцький ознайомив присутніх із планами проведення майбутніх цьогорічних стартів прихильників здорового способу життя.

А після того, як урочисте відкриття завершилося виступом учасників художньої самодіяльності Скалатської громади, сільські фізкультурники почали з’ясовувати імена найсильніших у вісьмох видах спорту. Першими стали відомі імена лауреатів у гирьовому спорті. У класичному двоєборстві без врахування вагових категорій не було рівних Олександрові Добровольському з Білої. Компанію ж на п’єдесталі пошани йому склали Віталій Караба з Великих Гаїв і Михайло Чубара з Ласківців Теребовлянської громади. Ці ж богатирі забезпечили своїм селам і перемогу в командному заліку.

Тим часом турніри майстрів малої ракетки засвідчили перевагу Сергія Ізб’янського з Великих Гаїв, Михайла Легети з Волиці Нараївської громади і Максима Кулика з Озерної, а також Олени Дзюбак із Великих Бірок, яка стала переможницею серед жінок. У той же час чоловічий турнір із шахів завершився тріумфом Ігоря Чайки з Білої, який, так би мовити, «на прапорці» зумів випередити молодого і талановитого Сергія Галапупа з Великих Бірок. А третім фінішував Борис Волянюк з Острова, теж забезпечивши для Великоберезовицької громади третє командне місце.

Не меншою напругою запам’яталися і баталії шашкістів. До числа лауреатів, звісно, потрапили «знайомі все обличчя». Такі, як Сергій Крушельницький із Голгочі Підгаєцької громади, Тарас Турчин із Ласківців Теребовлянської громади та Орест Палихата із Золотників однойменної громади. А суперечка жінок завершилася перемогою Ірини Кінзерської з Микулинців. За нею ж фінішували Тетяна Хемій із Великих Гаїв та Ірина Романюк із Великих Бірок.

А перед двома завершальними видами сягнули апогею і турніри з міні-футболу і волейболу. Якщо поєдинок прихильників шкіряного м’яча за «бронзу» завершився впевненою перемогою команди з Ласківців над конкурентами з Голгочі (3:0), то після вирішальної гри судді змушені були призначити серію пенальті. У своєрідній міні-футбольній лотереї щастя посміхнулося аматорам з Озерної, які таки змогли довести свою перевагу над командою з Микулинців із рахунком 2:1.

Доки ж тривали вирішальні волейбольні баталії, визначилися і переможці легкоатлетичних забігів. У спринті на 100 метрів серед молоді переміг Тарас Яцишин із Великих Гаїв, який випередив Тараса Маліновського з Голгочі та Олега Бриляка з Білої. Ветеранські ж забіги на 60 метрів засвідчили перевагу Андрія Станчака з Білої, Дмитра Ізб’янського з Великих Гаїв і Михайла Федуна з Колодіївки Скалатської ОТГ.

Коли ж розпочалися змагання з перетягування канату, більшість із глядачів перед вирішальним поєдинком волейболістів віддали перевагу принциповій суперечці богатирів.

Не впевнений, що мали слушність. Адже команда з Великих Бірок відсвяткувала перемогу, випередивши аматорів гри над сіткою з Качанівки Підволочиської громади та Острова вже згаданої з Великоберезовицької громади. Втім, без сумніву, прихильники перетягування канату не пошкодували. Треба лишень було бачити, як у борні «стінка на стінку» знову не було рівних квінтетові атлетів із Великих Бірок. А двоє інших призових місць завоювали богатирі з Озерної і Голгочі.

Лише після завершення змагань у завершальному виді спартакіади, звісно ж, визначилися і тріумфатори першої спартакіади «Краще спортивне село Тернопільського району». Перше місце заслужено завоювали сільські фізкультурники з Великих Бірок, яких очолювали голова громади Любомир Ковч і спортивний організатор Олександр Шум. Ніхто не має права сумніватися і в успіхові сільських фізкультурників із Великих Гаїв, голова громади якої Олег Кохман разом із Степаном Гулею не тільки словом, а й ділом підтримували свою команду в перетягуванні канату. Не можна не віддати шани і сільським фізкультурникам з Озерної однойменної громади на чолі з Ростиславом Бідулою і Володимиром Стельмахом.

Цікава деталь на завершення. В суперечці тринадцяти збірних сіл і селищ Тернопільського району жодна не залишилася без переможців чи призерів. Усіх нагородили медалями і грамотами, а лауреатів у командному заліку — ще й кубками.

На фото автора — переможці в перетягуванні каната з Великих Бірок