Старти сільських богатирів

Минулої неділі в Озерній відбулася спартакіада із силових видів спорту. Тернопільська районна рада всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» присвятила її Дню захисників та захисниць України та Дню Українського козацтва.

Під час церемонії урочистого відкриття учасників привітав виконувач обов’язків голови сільської ради Назар Романів. А голова районної ради «Колоса» Іван Кульбіцький ознайомив присутніх із порядком проведення змагань. Сільські фізкультурники вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць України.

До програми стартів увійшли армреслінг, гирьовий спорт, метання гирі і перетягування каната. В першій із цих дисциплін серед рукоборців, чия вага не перевищує 80 кілограмів, не було рівних одному з господарів Мар’янові Синовіцькому. Другим став Петро Запотічний із Козівської, третім — Андрій Максимлюк із Байковецької територіальних громад. А серед важковаговиків тріумфував Василь Козіцький з Козівської громади, який у вирішальному двобої зміг здолати опір такого сильного рукоборця, як Володимир Гродзік з Білецької громади. Третім же фінішував Руслан Тофіль із Байковецької ТГ. Тож у командному заліку переможцями стали богатирі Козівської ТГ, випередивши господарів і рукоборців з Білецької ТГ.

Атлети двох аналогічних вагових категорій змагалися і в гирьовому спорті. Суперечка легших завершилася перемогою Василя Пасемка з Байковецької ТГ, який випередив Мирослава Бучинського з Великогаївської та Олега Бриняка з Байковецької територіальних громад. Натомість баталії важчих атлетів принесли перемогу Віталієві Карабі з Великогаївської ТГ. На другому місці Роман Мовчан з Білецької, третьому — Назарій Гамзяк з Озернянської територіальних громад. Командою ж найкращими стали атлети з Байковецької ТГ. Друге місце дісталося спортсменам з Великогаївської, третє — Білецької територіальних громад.

А під час змагань із метання 16-кілограмової гирі з’ясувалося й ім’я першого дворазового переможця спартакіади. Рукоборець Василь Козіцький не захотів поступатися і в цьому випробуванні, показавши в найкращій спробі результат 6 метрів 76 сантиметрів. Другим став господар арени Борис Гамзяк, третім — також уже згаданий Роман Мовчан, який до «срібла» в гирьовому спорті додав ще й «бронзу».

Нарешті, під час турніру з перетягування линви в групі «А» до фіналу без поразок дійшла команда силачів з Великогаївської ТГ. Іншим же фіналістом, здолавши господарів, які фінішували третіми, стали силачі з Байковецької ТГ. І цим не обмежилися, склавши гідний опір лідерам першої групи. Втім, у вирішальному поєдинку титул переможця все ж завоювали богатирі з Великогаївської територіальної громади.

У комплексному ж заліку організаторам довелося ділити перемогу навпіл між збірними Байковецької та Озернянської територіальних громад, які набрали однакову суму балів. А третіми фінішували сільські фізкультурники Великогаївської ТГ.

Фото з архіву організаторів