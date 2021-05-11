Вагоме поповнення місцевих бюджетів

Протягом січня-квітня 2021 року до місцевих бюджетів області надійшов один мільярд 613 мільйонів гривень податків, що на 282,3 мільйона гривень або на 21,2 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Головним джерелом наповнення доходів місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага у надходженнях — 67,5 відсотка. За чотири місяці місцеві скарбниці отримали один мільярд 89,2 мільйона гривень цього податку.

Також стабільно і суттєво поповнюють бюджети місцевих громад надходження з єдиного податку, який сплачують суб’єкти господарювання спрощеної системи оподаткування, та земельний податок. У січні-квітні цього року такі надходження склали 312,2 мільйона та 120,8 мільйона гривень відповідно.

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області вдячні платникам податків, які в нинішніх умовах сумлінно виконують податкові зобов’язання, зокрема до місцевих бюджетів. Додаткові кошти, які отримали територіальні громади області в своє розпорядження, дозволять вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області