Платежі для територіальних громад

У січні-липні цього року платники податків перерахували до місцевих бюджетів Тернопільщини трохи більше трьох мільярдів гривень платежів. «Порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 589,5 мільйона гривень або на 24,3 відсотка», — розповів начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Найбільше скарбниці територіальних громад отримали від сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Скажімо, з початку року сплачено 2,1 мільярда гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 420,4 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 441,8 мільйона гривень єдиного податку, тож приріст до січня-липня 2020 року склав 59,4 мільйона гривень. Спрямували наші краяни цього року на 44 мільйони гривень більше земельної плати, а це складає 238,1 мільйона гривень. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 106,4 мільйона гривень, що на 32,5 мільйона більше, ніж торік. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 66,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції — плюс 9,4 мільйона гривень до 2020 року.

Посадовець також поінформував, що в липні місцеві скарбниці краю отримали 479,5 мільйона гривень, що на 77,6 мільйона або 19,3 відсотка більше, ніж торік. «Сподіваюся, що тісна співпраця з лідерами громад, просвітницькі заходи із суб’єктами господарювання та жителями краю й надалі сприятимуть належній сплаті податків та наповненню бюджетів територіальних об’єднань», — підсумував очільник ГУ ДПС в області Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області