Заповнення рядка 105 розрахунку сум доходу

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені форма податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ згаданого порядку у рядку 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» розрахунку зазначається кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення).

В додатку 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» до розрахунку персоніфіковано по кожному працівникові відображається сума нарахованої заробітної плати, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Згідно з пунктом 1 розділу IV порядку стосовно однієї застрахованої особи допускається декілька записів у додатку 1 до розрахунку, якщо протягом одного звітного (податкового) періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — сум середньої заробітної плати за вимушений прогул).

Проте, до рядка 105 розрахунку не включаються працівники або інші фізичні особи, яким у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати, перебуванням повний місяць на лікарняному, який буде оплачений в наступному місяці, чи відсутністю доходу (оскільки відпускні були нараховані в попередньому місяці) у додатку 1 до розрахунку зазначається тільки кількість днів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області