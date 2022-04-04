Табу на негрошові розрахунки

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку, який визначений статтею 292 Податкового кодексу України (ПКУ), розповсюджується на суб’єктів господарювання, які зареєструються платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, доходом платників єдиного податку (фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб) є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292.3 ПКУ.

При цьому, відповідно до пункту 291.6 статі 291 ПКУ платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

Враховуючи сказане, платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу не мають права здійснювати розрахунки у негрошовій формі, у тому числі залік зустрічних однорідних вимог, бартерні операції тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області