Заявили про отримання торік понад 825 мільйонів гривень доходів

На 445,6 мільйона гривень доходів більше, ніж торік задекларували громадяни Тернопільської області — такий результат деклараційної кампанії 2021 року. Про це повідомив заступник начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук.

«Загальна сума задекларованого доходу складає 825,2 мільйона гривень. При цьому декларанти самостійно нарахували такі податкові зобов’язання: 20,7 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 3,6 мільйона військового збору. Порівняно з минулим роком плюс із податку на доходи склав 9,7 мільйона гривень, а з військового збору — 1,5 мільйона, — констатував посадовець.

Відрадно, що 244 жителі нашого краю, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 29,5 мільйона гривень доходу. Тоді, як торік таких було лише вісімнадцять, а сума заявленого ними доходу складала 4,1 мільйона гривень.

«Найчастіше наші краяни повідомляли про збільшення статків за договорами спадщини чи дарування — 1311 осіб. Вони заявили про отримання 145,7 мільйона гривень доходів», — розповів Петро Якимчук.

Ще 552 громадяни задекларували 65,9 мільйона гривень доходу від продажу нерухомого, рухомого майна, а 301 особа — 24,9 мільйона гривень доходів від незалежної професійної діяльності. Здача майна у найм збагатила 269-х наших краян, які задекларували 12,4 мільйона гривень доходів. Про отримання ж інвестиційних прибутків на суму 12,6 мільйона гривень заявили двадцять осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області