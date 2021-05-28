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Заявили про отримання торік понад 825 мільйонів гривень доходів

28.05.202128.05.2021Автор Богдан Дікальчук
Заявили про отримання торік понад 825 мільйонів гривень доходів

На 445,6 мільйона гривень доходів більше, ніж торік задекларували громадяни Тернопільської області — такий результат деклараційної кампанії 2021 року. Про це повідомив заступник начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук.

«Загальна сума задекларованого доходу складає 825,2 мільйона гривень. При цьому декларанти самостійно нарахували такі податкові зобов’язання: 20,7 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 3,6 мільйона військового збору. Порівняно з минулим роком плюс із податку на доходи склав 9,7 мільйона гривень, а з військового збору — 1,5 мільйона, — констатував посадовець.

Відрадно, що 244 жителі нашого краю, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок та задекларували 29,5 мільйона гривень доходу. Тоді, як торік таких було лише вісімнадцять, а сума заявленого ними доходу складала 4,1 мільйона гривень.

«Найчастіше наші краяни повідомляли про збільшення статків за договорами спадщини чи дарування — 1311 осіб. Вони заявили про отримання 145,7 мільйона гривень доходів», — розповів Петро Якимчук.

Ще 552 громадяни задекларували 65,9 мільйона гривень доходу від продажу нерухомого, рухомого майна, а 301 особа — 24,9 мільйона гривень доходів від незалежної професійної діяльності. Здача майна у найм збагатила 269-х наших краян, які задекларували 12,4 мільйона гривень доходів. Про отримання ж інвестиційних прибутків на суму 12,6 мільйона гривень заявили двадцять осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області