Апеляції без задоволення, вирок — без змін

Трьох учасників організованої злочинної групи, що займалася виготовленням фальсифікованої горілки та коньяку, притягнуто до кримінальної відповідальності. Варто зазначити, що співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області припинили її протиправну діяльність ще торік.

Під час обшуків тоді вилучили більше двох тисяч літрів водно-спиртової суміші, яку видавали за елітний алкоголь відомих брендів, а також обладнання для змішування, очищення та перекачування купажу спиртової суміші, обладнання та витратні матеріали для упакування контрафактної продукції, порожню тару.

У лютому цього року Тернопільським міськрайонним судом за результатами судового розгляду матеріалів кримінального провадження винесено вирок, згідно з яким організатора засуджено до позбавлення волі строком на п’ять років. При цьому його звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном три роки. Також він повинен буде сплатити штраф у розмірі 136-ти тисяч гривень.

Інших двох учасників злочинної групи засуджено до позбавлення волі строком на чотири роки зі звільненням від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном три роки, а також вони повинні будуть сплатити штраф у розмірі 85-ти тисяч гривень кожен.

Додатково кожного із засуджених зобов’язано сплатити до державного бюджету 11,3 тисячі гривень процесуальних витрат, пов’язаних із проведенням у ході слідства експертиз.

Окрім цього, судом прийнято рішення про конфіскацію фальсифікованої алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення та підроблених марок акцизного податку.

Обвинувачені з вироком не погодилися та звернулися до Тернопільського апеляційного суду з апеляційними скаргами, в яких клопотали про пом’якшення призначеного їм покарання.

У травні цього року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обвинувачених та залишила їх без задоволення, а вирок Тернопільського міськрайонного суду без змін.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області