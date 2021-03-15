За відмивання коштів оголосили підозру і затримали

На виконання вимог постанови про призначення дослідження матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України слідчого управління головного управління Національної поліції в Тернопільській області фахівці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, головного управління ДПС у Тернопільській області провели аналітичне дослідження діяльності жителя обласного центру Л. Вони з’ясовували наявність ознак правопорушень, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та інші правопорушення.

Податківцям вдалося встановити, що особа здійснювала приховану підприємницьку діяльність, реалізовуючи на території Тернополя та області наркотичні засоби та психотропні речовини. Зараховувалися кошти від невстановлених осіб на електронні гаманці однієї з платіжних систем. Згодом гроші перерахувалися на карткові банківські рахунки, використовувалися для оплатитоварів та послуг, а також знімалися готівкою. І все це для того, аби приховати їхнє незаконне походження, джерела виплат. Загальна сума «відмитих» злочинних коштів склала 2,9 мільйона гривень.

Складений висновок аналітичного дослідження було направлено до слідчого управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області. Відтак, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу України — використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів.

Фігурантів затримано, їм оголошено підозру. Матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області