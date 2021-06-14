Час для сплати земельного податку за придбану юридичною особою орендовану ділянку

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) плата за землю — це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Земельний податок — обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (підпункт 14.1.72 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Орендна плата — це обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (підпункт 14.1.136 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Згідно зі статтями 269, 270 ПКУ платниками земельного податку є, зокрема власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки (пункт 288.2 статті 288 ПКУ).

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України (ЗКУ) право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 126 ЗКУ).

Статтею 9 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року за номером 161-XIV визначено, що орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні — якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

Відповідно до статті 31 Закону за номером 161 договір оренди землі припиняється, зокрема при поєднанні в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.

Враховуючи сказане, якщо юридична особа придбала орендовану нею земельну ділянку державної або комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу, то вона є платником земельного податку з дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

До дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку юридична особа сплачує орендну плату відповідно до договору оренди землі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області