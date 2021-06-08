У столиці Болгарії Софії відбувся чемпіонат Європи з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2006—08 років народження. У складі збірної України свою майстерність продемонстрували вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної ШВСМ, учениця ЗОШ №17 Катерина Кондратенко та учень Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, вихованець збаразької школи боротьби Владислав Хариш.

У вазі до 58-ми кілограмів серед дівчат змагатися за титул чемпіонки зібралися п’ятнадцять найкращих атлеток своїх країн. У дебютному поєдинку Катерина поступилася сильній конкурентці з Росії, яка і стала чемпіонкою. Це дозволило нашій борчині змагатися у втішних сутичках за бронзову нагороду. Здолавши чисто на туше болгарську спортсменку наша землячка вийшла до «бронзового» фіналу, де довелося помірятися силами зі ще однією представницею Росії. Адже за регламентом кожна країна могла заявляти у деяких категоріях двох спортсменок. У поєдинку за третє місце Катерина за рівної боротьби припустилася помилки і в підсумку посіла п’яте місце.

Натомість у ваговій категорії до 48-ми кілограмів, в якій змагався разом з іншими дев’ятнадцяти борцями Владислав Хариш, наш земляк замкнув чільну десятку, поступившись за балами сильному турецькому атлетові.

Здобутки обох атлетів із Тернопільщини поповнили скарбничку результатів збірних, які в підсумку серед юнаків і дівчат здобули кубки за другі командні місця.

Прикро, звісно, що цього разу без медалі. Але це, без сумніву, перший безцінний міжнародний досвід, який мотивує до подальшого вдосконалення своєї майстерності! Тернопільських спортсменів готували наших до змагань Сергій Кондратенко і Петро Король.

Катерина Кондратенко та її наставник і батько Сергій Кондратенко висловлюють велику подяку голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку, компанії «Вікнарьов» в особі Сергія Захарчишина, Олега Панчука і Юрія Синовицького, директору обласної ШВСМ Олегу Любінському, директору ТОДЮСШ з літніх видів спорту Олександру Куриляку та Ігореві Поберу за фінансову підтримку в підготовці та поїздці на чемпіонат Європи до Болгарії.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Сергій КОНДРАТЕНКО зі своєю підопічною і донею Катериною КОНДРАТЕНКО під час виступу на чемпіонаті Європи.

Фото з архіву автора