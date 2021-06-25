Податкова знижка через електронний кабінет

Платники податків мають право подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки, відповідно до статті 166 Податкового кодексу України. Останній день для подання декларації, нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, — 31 грудня 2021 року.

Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції від 25 квітня 2019 року за номером 177).

Податківці також зауважили, що у формі декларації передбачено окремий додаток ФЗ для здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Подавати декларацію громадянам необхідно до державних податкових інспекцій за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

— особисто або уповноваженою на це особою;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Також декларацію можна направити до податкових органів засобами електронного зв’язку. Для цього можна скористатися електронним кабінетом. Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області