Понад 231 мільйон гривень податку на прибуток

Протягом п’яти місяців цього року представники бізнесу Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України 231,2 мільйона гривень. Зокрема, до державного бюджету надійшло 200,9 мільйона податку на прибуток, а місцеві бюджети отримали 30,2 мільйона гривень цього податку.

Як повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина, порівняно з аналогічним торішнім періодом загальна сума надходжень з податку на прибуток зросла на 71,8 мільйона гривень.

Тільки за травень цього року платники області перерахували до бюджету 52,9 мільйона гривень, із них до державного бюджету — 44,7 мільйона. А ще 8,2 мільйона гривень надійшло до місцевих скарбниць.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області