Правом на податкову знижку вже скористалися майже три з половиною тисячі жителів Тернопільщини

Станом на початок червня цього року 3458 жителів Тернопільщини задекларували 60 мільйонів гривень витрат з метою отримання податкової знижки. Торік за аналогічний період декларації для отримання податкової знижки подали 2732 осіб, задекларована сума витрат становила 36 мільйонів гривень.

За п’ять місяців цього року 3012 осіб (87,1 відсотка) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання; 585 (16,9 відсотка) — сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя; 27 — із сплатою відсотків за іпотечними кредитами; 7 — витрати у вигляді пожертвувань; 5 — витрати по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей; 8 — витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів; 12 — витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків вказаній категорії громадян нараховано до повернення 10,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких майже дев’ять мільйонів гривень або 83,3 відсотка вже повернено.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що декларацію з метою оформлення податкової знижки треба подати в органи податкової служби не пізніше 31 грудня року, наступного за звітним. Тобто за наслідками понесених у 2020 році витрат — до 31 грудня 2021 року.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області