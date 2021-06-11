Щоб не прогледіти повідомлення на сплату земельного податку

Відповідно до пункту 286.5 статті 286 Податкового кодексу України (ПКУ) нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контрольними органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, до першого липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку. На це звернули увагу громадян у головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Земельний податок фізичними особами сплачується протягом шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення. Це передбачено пунктом 287.5 статті 287 ПКУ.

Податківці також нагадали, що податковий період, порядок обчислення орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовуються відповідно до вимог статей 285—287 розділу XII ПКУ (пункт 288.7 статті 288 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області