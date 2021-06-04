Як тернопільський виш дітей розважав

З нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня у тернопільському парку імені Тараса Шевченка відбулися святкові заходи. Окрім концертів, спортивних забігів, квестів та змагань, дітей розважали й тернопільські університети. Так, Західноукраїнський національний університет зацікавив гостей локацією, що була представлена кафедрою психології та соціальної роботи.

Студенти вишу розважали відвідувачів усіх вікових категорій. Для наймолодших підготували аквагрим, психогімнастику, розмальовки та оригамі. Школярі мали можливість пройти тест на профорієнтацію, а всі охочі за нагоди пізнавали себе за допомогою психологічного тесту Люшера та різноманітних психогеометричних тестувань. Всі, хто відвідав павільйон, також отримували фірмові шоколадки від університету, передбачення та побажання на день.

Усі розваги відбувалися під керівництвом заступника декана соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Оксани Коваль та доцента кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ Марії Бригадир.

Юлія Полов’юк,

студентка І курсу факультету філології і журналістики ТНПУ

ім. В. Гнатюка.

На фото авторки: під час проходження психогеометричного тесту та тесту Люшера; студенти кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ з керівниками.