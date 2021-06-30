Їхніми успіхами не можна не гордитися

Наприкінці минулого тижня в Бахмуті Донецької області відбулися чемпіонати України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору і порушеннями розумового та фізичного розвитку. У змаганнях узяли участь понад півтори сотні прихильників «королеви спорту» з 23-х областей нашої держави.

Серед них — і семеро наших земляків, які захищали честь обласного центру «Інваспорт» і ДЮСШ «Інваспорт». Усім разом їм виявилося до снаги завоювати двадцять одну медаль — одинадцять золотих, шість срібних і чотири бронзові.

В останній із трьох згаданих нозологій найкраще знову виступила майстриня спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк. Підопічній заслуженого тренера України Івана Салука не було рівних у стрибках у довжину. А другою фінішувала в спринтерських забігах на 100 і 200 метрів.

Не підвела свого наставника, теж заслуженого тренера України Михайла Васірука, і майстриня спорту Руслана Муравська. В коронних стрибках у висоту їй, як і зазвичай, удалося стати чемпіонкою. До того ж фінішувала третьою в бігові на 200 метрів і в стрибках у довжину.

У змаганнях політниць, до речі, відразу двом нашим землячкам удалося піднятися на дві найвищі сходинки п’єдесталу пошани. Адже другою фінішувала Єлизавета Ільєнко, яка займається під керівництвом майстра спорту Віктора Ворка. Дівчині також пощастило фінішувати другою в стрибках у довжину і третьою — в спринті на 100 метрів. Тобто, після завершення змагань у стрибках у довжину вже весь п’єдестал пошани «окупували» наші землячки.

А ще один підопічний Віктора Ворка Микола Хрупалик виборов відразу три срібні медалі. Теж відзначився в секторі для стрибків у висоту, а також у бігові на дистанціях 1500 і 5000 метрів.

Не підвели й атлети з ураженнями опорно-рухового апарату. Тільки уявіть собі — у своїх класах інвалідності в метальних дисциплінах (ядро, спис, диск) по три золоті медалі завоювали майстри спорту Святослав Олійник та Ігор Маргусь. Першим опікується вже згаданий Іван Салук. А з Ігорем Маргусем він же працює в співдружності з тренером Тернопільської ОДЮСШ Галиною Шмуляєвою.

Нарешті, привітаймо з не меншим успіхом і Павла Шаблія. Завоювавши чемпіонські титули в штовханні ядра, метанні булави і в метанні диска, вперше виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. З останнім займаються вже згадані Іван Салук і Святослав Олійник.

На фото: тернопільські легкоатлети і їхні наставники після завершення церемонії нагородження.

Фото з архіву центру