…За місцезнаходженням водного об’єкта

Відповідно до підпункту 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 Податкового кодексу України (ПКУ) платник рентної плати до закінчення визначеного розділом II ПКУ граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, визначений статтею 257 ПКУ, подає до відповідного контрольного органу за місцем податкової реєстрації податкову декларацію, яка містить, зокрема додатки з рентної плати за спеціальне використання води. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації з рентної плати за своїм місцем податкової реєстрації (підпункт 255.11.17 пункту 255.11 статті 255 ПКУ).

Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об’єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об’єктів (підпункт 255.11.18 пункту 255.11 статті 255 ПКУ).

Водночас платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контрольних органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) — пункт 63.3 статті 63 ПКУ.

Форма податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927). Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунки з рентної плати за спеціальне використання води здійснюються в додатках 5, 6 і 7 в залежності від виду використання води.

Таким чином, якщо місце обліку платника рентної плати за спеціальне використання води не збігається з місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів, то такому платнику необхідно стати на облік і подати податкову декларацію з рентної плати з відповідними додатками за неосновним місцем обліку — місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.

Якщо суб’єкт господарювання має розташовані на територіях інших, ніж головне підприємство адміністративно-територіальних одиниць, структурні підрозділи, якими здійснюється використання води, отриманої шляхом забору з водних об’єктів, то такий суб’єкт господарювання повинен стати на облік як платник рентної плати за спеціальне використання води за такими неосновними місцями обліку в контрольних органах за місцезнаходженнями таких водних об’єктів.

При цьому нормами ПКУ не передбачено подання копії декларації, яка містить додаток з рентної плати за спеціальне використання води, до контрольного органу за основним місцем обліку (місцем податкової реєстрації), якщо така декларація подається за неосновним місцем обліку — місцезнаходженням водних об’єктів (за місцем здійснення використання води), та головним підприємством за структурні підрозділи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області