«Зоринка» співала для Вселенського Патріарха!

Уперше Його Всесвятість, архієпископ Константинополя — Нового Риму і Вселенський Патріарх Варфоломій I почув народну капелу Тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка» у 2008-му — наші діти зустрічали Патріарха в аеропорту «Бориспіль». Тож не випадково Генеральне консульство України в Стамбулі запросило саме їх прикрасити своїм янгольським співом урочистості з нагоди тезоіменинництва Вселенського Патріарха.

Майже сорок дітей, щасливих уже від того, що нарешті випала нагода виїхати за межі України, прибули до Стамбула напередодні іменин Його Всесвятості — у день Вознесіння Господнього. Цього дня «зоренята» співали божественну літургію в храмі Святих Костянтина і Олени (Фатіх, Стамбул). Богослужіння здійснювалося з благословення Патріарха Варфоломія грецькою та українською мовами за участю митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Коли після літургії діти сходили з хорів — люди були вражені, бо думали, що це співають дорослі. Директорка хорової школи Анжела Доскоч пригадує: «До нас підійшла українка, котра багато років живе у Туреччині. Сказала, що її чоловік-турок не відвідує церкву, а цього разу прийшов і всю службу плакав».

Сльози публіки — не дивина ні для Анжели Альфредівни, ні для її вихованців. Така реакція, кажуть, зумовлена цілющим впливом хорового співу, для якого не існує мовних, культурних бар’єрів, географічних кордонів.

Після богослужіння «Зоринка» дала концерт на сцені центрального району Стамбула Бейоглу. Дітей привітали Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, представники мерії. Юні хористи відчували емоційну віддачу публіки, тож співалося особливо натхненно. Їх купали в оплесках не тільки наші діаспоряни, а й турки, особливо зворушені тим, що українські діти виконали турецькою їхній «Ізмірський марш» — оду свободі.

Традицію розучувати пісенні візитівки країн, до яких «зоренята» їдуть чи то на конкурси, чи з концертами, започаткував іще на зорі створення колективу, чотири десятиліття тому, засновник школи світлої пам’яті Ізидор Доскоч. Це своєрідний пісенний реверанс. Таким чином «Зоринка» популяризує хорове мистецтво України, її культуру: від національного вбрання — до класики і народних пісень, і водночас засвідчує шану до інших культур.

«Так звучать янголи», — написала на своїй сторінці у фейсбуці після концертів «Зоринки» у Стамбулі Мирослава Музика. Поділилася враженнями у соцмережах і дружина Генконсула Ірина Гаман: «Благословенним по-особливому стало вчора святкове богослужіння. Вчора співали українська душа, любов, серце».

Чудодійному впливу ангельського співу «зоренят» піддалося і серце Вселенського Патріарха. «Його Всесвятість вийшов, привітався — і ми відповіли «Вітальною», — розповідає Анжела Доскоч. — Співали світову й українську класику, народні пісні. Нам ніхто не сказав, скільки має тривати виступ, але після кількох творів Патріарх показав жестом, щоб ми не зупинялися. Ще після двох-трьох сказав: «Співайте». Потім поблагословив дітей, подарував хрестики і став із нами до спільної фотографії. Ми були вражені, що поруч із такою величною людиною може бути настільки спокійно, благословенно, просто. Діти, здається, сповна й не усвідомили значущості цієї події».

Третього дня діти ознайомилися з історичними пам’ятками Стамбула, поплавали корабликом по Босфору. А потім іще відпочили кілька днів у Болгарії. Витоптавши на пляжі слово «Зоринка», щоби його було видно з літака, традиційно заспівали гімн школи і повернулися додому. Готуватися до участі у Всеукраїнському хоровому конкурсі ім. Миколи Леонтовича. Тож Бог їм на поміч і благословення Вселенського Патріарха!

До речі, Його Всесвятість приїде на святкування 30-річчя Незалежності України. Цікаво, хто зустрічатиме високого гостя?

Ліля КОСТИШИН.

Фото з архіву хорової школи.