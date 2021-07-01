Бартерні операції для юридичних осіб — платників єдиного податку четвертої групи

Відповідно до підпункту 14.1.10 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) бартерна (товарообмінна) операція — це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з частинами першою і другою статті 715 та Цивільного кодексу України (ЦКУ) за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов’язання (частина перша статті 716 ЦКУ).

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому в користування, у тому числі на умовах оренди (пункт 292 прим.1.1 статті 292 прим.1 ПКУ).

ПКУ не передбачено обмежень щодо здійснення бартерних операцій (взаємозаліку) платниками єдиного податку четвертої групи.

Отже, юридичні особи — платники єдиного податку четвертої групи мають право здійснювати бартерні операції (взаємозалік).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області