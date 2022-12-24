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Погасити борги бартером юридичні особи не можуть

24.12.202224.12.2022Автор Богдан Дікальчук
Погасити борги бартером юридичні особи не можуть

Відповідно до пункту 291.6 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Бартерна (товарообмінна) операція — це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору (підпункт 14.1.10 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Отже, юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом, ніж грошовим.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області