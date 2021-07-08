Більше очікуваного

Упродовж січня-червня 2021 року бізнес Тернопільщини сплатив до Зведеного бюджету України 236,7 мільйона гривень податку на прибуток, що на 75,2 мільйона більше, ніж торік. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

До державного бюджету суб’єкти господарювання спрямували 205,9 мільйона гривень цього платежу. Місцеві скарбниці отримали 30,8 мільйона гривень податку на прибуток. Сплата перевищила очікувані надходження до держбюджету на 33,2 відсотка, до місцевих — на 99,2 відсотка. Додатково підприємства сплатили відповідно 51,4 та 15,3 мільйона гривень.

До загального фонду зведеного бюджету упродовж першого півріччя цього року надійшло 3,7 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 51,1 відсотка більше, ніж очікувалося. Додатково надійшло 1,3 мільйона гривень.

У червні до зведеного бюджету сплатили 5,5 мільйона гривень податку на прибуток, що на 3,4 мільйона перевищило надходження аналогічного торішнього періоду. До державної казни надійшло 4,9 мільйона гривень цього платежу. Місцеві скарбниці поповнилися на 500 тисяч гривень податку на прибуток на 100 тисяч гривень більше, ніж у торішньому червні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області