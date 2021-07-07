Для підтримки військових

Упродовж шести місяців 2021 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 171 мільйон 791,4 тисячі гривень військового збору. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 33 мільйони 7,3 тисячі гривень або на 23,8 відсотка.

Лише у червні цього року наші краяни сплатили 36 мільйонів 930,9 тисячі гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії зросли на вісім мільйонів 565 тисяч гривень. Це «плюс» 30,2 відсотка до минулого року.

Податківці вважають за доречне нагадати, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи — нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області